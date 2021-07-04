В США начали экспериментальную вакцинацию от COVID-19 животных в зоопарках

Компания Zoetis пожертвовала 11 тыс. доз вакцины против COVID-19 для иммунизации животных в почти 70 зоопарках страны Препарат разрешен для экспериментального использования министерством сельского хозяйства США.

В Oakland Zoo вакцинация стартовала 29 июня. Первую из двух доз препарата получили тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки. На очереди – шимпанзе, летучие мыши и свиньи.

"Мы счастливы, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины, и очень благодарны Zoetis не только за ее создание, но и за то, что они пожертвовали ее нам и десяткам других аккредитованных AZA зоопарков в США", – сказал доктор Алекс Герман.

Вакцина Zoetis от COVID-19 разработана специально для животных.

"Когда первая собака была инфицирована COVID-19 в Гонконге в прошлом году, мы сразу же начали работу над вакциной, которую можно было бы использовать для домашних животных, и через восемь месяцев завершили наши первоначальные исследования безопасности, которые мы представили на всемирной конференции", – заявили разработчики.

Фото: oaklandzoo.org