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В США неизвестный выиграл в лотерею рекордные $2 млрд

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В США выпал рекордный выигрыш по лотерейному билету
В США выпал рекордный выигрыш по лотерейному билету
Фото: EPA

Рекордный джекпот американской лотереи Powerball в размере $2,04 млрд выпал на билет, проданный в штате Калифорния. Об этом сообщила в Twitter калифорнийская лотерея 8 ноября.

Победитель единственный угадал все шесть номеров. Он еще не объявлен.

"Сегодня утром кто-то держит очень важный лист бумаги", – цитирует CNN Кэролин Беккер, представителя калифорнийской лотереи.

Джекпот составил рекордные $1,9 млрд, но вырос до $2,04 млрд к моменту розыгрыша, говорится в заявлении ассоциации, что сделало его крупнейшим лотерейным призом в мире, сообщает телеканал.

Джекпот был настолько велик, что представители калифорнийской лотереи не имели соответствующих вывесок: на заправочной станции, где был продан выигрышный билет, они приклеили букву В к вывескам с надписью Millionaire made here ("Здесь появился миллионер". – "ГОРДОН"), чтобы получилась надпись Billionaire made here ("Здесь появился миллиардер." – "ГОРДОН").

Лотереи призывают игроков проверять свои билеты на случай выигрыша меньшего приза. По данным Межгосударственной лотерейной ассоциации, более 11,2 млн билетов выиграли денежные призы на общую сумму $98,1 млн, в том числе 22 билета выиграли призы в размере $1 млн.

Кроме того, владелец заправочной станции Джозеф Чахайед получил $1 млн за то, что он продал выигрышный билет.

Теги: США, лотерея, рекорд
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