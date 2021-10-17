Житель Франции выиграл в лотерее рекордный в Европе джекпот

Выигрышными номерами стали 21, 26, 31, 34 и 49, отмечается на сайте оператора лотереи.

Победитель лотереи должен забрать выигрыш в течение 60 дней.

По информации Euronews, предыдущий рекордный в Европе джекпот в €210 млн был выигран в Швейцарии в феврале этого года.

В то же время во Франции последний случай рекордного выигрыша в лотерею произошел в декабре 2020 года, победитель получил €200 млн.