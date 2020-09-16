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В США оператора беспилотного Uber, сбившего человека, обвинили в убийстве

В 2018 году в американском штате Аризона беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. По данным полиции, аварии можно было бы избежать, если бы оператор автомобиля Рафаэль Васкес не отвлекался на телешоу.

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46-летний оператор Uber Васкес не признал себя виновным
46-летний оператор Uber Васкес не признал себя виновным
Фото: EPA

В США предъявили обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотного автомобиля компании Uber Рафаэлю Васкесу, который в 2018 году сбил человека. Об этом сообщает Reuters.

46-летний Васкес не признал себя виновным после того, как ему было предъявлено обвинение в смерти Элейн Херцберг. Он был освобожден до суда, назначенного на февраль 2021 года. Компания Uber отказалась от комментариев.

Херцберг умерла после того, как в марте 2018 года ночью, когда она переходила дорогу в неположенном месте, ее сбил беспилотный автомобиль Uber. За рулем находился водитель, однако автомобиль двигался в режиме автопилота. Она стала первой зарегистрированной жертвой катастрофы с участием беспилотного транспортного средства.

После этого инцидента в штате Аризона запретили проводить тесты беспилотных автомобилей Uber.

В отчете полиции говорится, что Васкес неоднократно смотрел вниз, вместо того чтобы смотреть на дорогу. В марте 2019 года прокуратура заявила, что Uber не несет уголовной ответственности за аварию.

Также полиция заявляла, что аварии можно было полностью избежать, если бы Васкес во время пилотирования не отвлекался на телешоу.

Теги: США, автокатастрофа, Uber, обвинение, погибшие
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