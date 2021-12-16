В США рассекретили и опубликовали 1,5 тыс. документов по делу об убийстве Кеннеди

Среди опубликованных материалов – телеграммы, служебные записки, отчеты ЦРУ, ФБР, Пентагона и Государственного департамента США. В рассекреченных документах есть данные о том, что Ли Харви Освальд перед убийством обращался за визой в посольства СССР и Кубы в Мехико. В другой записке, написанной на следующий день после убийства Кеннеди, сказано, что Освальд общался с офицером КГБ в советском посольстве, сообщает Associated Press.

В архивах по-прежнему остается около 10 тыс. документов, относящихся к делу об убийстве Кеннеди, спецслужбы США ранее попросили отложить публикацию этих материалов до 15 декабря 2022 года, сообщает CNN.