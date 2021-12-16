В США рассекретили и опубликовали 1,5 тыс. документов по делу об убийстве Кеннеди

Среди опубликованных материалов – телеграммы, служебные записки, отчеты ЦРУ, ФБР, Пентагона и Государственного департамента США. В рассекреченных документах есть данные о том, что Ли Харви Освальд перед убийством обращался за визой в посольства СССР и Кубы в Мехико. В другой записке, написанной на следующий день после убийства Кеннеди, сказано, что Освальд общался с офицером КГБ в советском посольстве, сообщает Associated Press.
В архивах по-прежнему остается около 10 тыс. документов, относящихся к делу об убийстве Кеннеди, спецслужбы США ранее попросили отложить публикацию этих материалов до 15 декабря 2022 года, сообщает CNN.
Кеннеди был смертельно ранен выстрелом в голову 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас, США). Специальная комиссия, расследовавшая преступление, пришла к выводу, что убийство было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Однако официальная версия была поставлена многими американцами под сомнение.
Бывший морской пехотинец Освальд проживал в СССР с октября 1959-го по июнь 1962 года и планировал получить советское гражданство и образование. Вернулся в США после женитьбы на Марине Прусаковой и рождения дочки Джун. Освальд был убит 24 ноября 1963 года во время перевода из полицейского управления Далласа в окружную тюрьму. Подозреваемого в убийстве Кеннеди застрелил владелец местного бара Джек Руби.
Согласно соцопросам, 62% американцев считают, что убийство Кеннеди было заказным, писала The Washington Post.
В ноябре 2017 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало 10,7 тыс. документов ФБР, связанных с расследованием убийства Кеннеди.
До этого документы по убийству 35-го президента США публиковались в 2017 году несколько раз: 24 июля рассекретили 3,8 тыс. документов, 26 октября – 2,8 тыс., 3 ноября – 676, 9 ноября – 13,2 тыс.