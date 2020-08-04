В США расследуют возможное мошенничество со стороны Трампа

Президента США Дональда Трампа подозревают в занижении стоимости его активов, в попытке уменьшить налоги.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс – младший расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 4 августа сообщает BBC.

Еще в августе прошлого года прокурор подал ходатайство о получении персональных и корпоративных налоговых данных президента. Этот запрос является частью расследования, которое было сфокусировано на возможных взятках за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

Однако теперь юристы Вэнса-младшего заявили, что обвинения в "преступной деятельности" Trump Organization датируются "более чем десятилетием" и касаются не только выплат женщинам за молчание.

Прокуроры цитировали статьи в СМИ о предполагаемом банковском и страховом мошенничестве в Trump Organization и показания в Конгрессе бывшего адвоката президента Майкла Коэна, который заявил, что Трамп снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Дело, касающееся выплат Трампом денег порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной как Сторми Дэниэлс, началось в 2018 году. Она рассказывала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с ним в 2006 году (тогда он уже был женат на Мелании), но представители американского президента эту информацию отрицали.

Юрист Трампа Майкл Коэн заявил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.

Трамп утверждал, что не знал о выплатах порноактрисе.

4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.

В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу Вэнса.