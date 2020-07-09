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Верховный суд США решил, что Трамп не имеет права скрывать налоговые декларации от правосудия

Прокурор, занимающийся делом о возможной плате за молчание женщинам, с которыми нынешний глава Белого дома Дональд Трамп имел романтическую связь, пытался получить доступ к налоговым документам президента. Тот обратился в Верховный суд, но проиграл дело. Однако достоянием общественности налоговые дела Трампа пока что не станут.

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Верховный суд США отклонил жалобу Трампа по одному делу, а второе направил на пересмотр
Верховный суд США отклонил жалобу Трампа по одному делу, а второе направил на пересмотр
Фото: depositphotos.com

9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что президент Дональд Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу окружного прокурора Сайруса Вэнса. Об этом говорится в решении по делу "Трамп против Вэнса".

Голоса судей разошлись 7:2.

"Ни один гражданин, даже президент, ни в коем случае не стоит выше общей обязанности представлять данные при вызове в уголовном процессе. Мы подтверждаем этот принцип сегодня и считаем, что президент не застрахован от повесток, требующих обнародования его частных документов, и не имеет права на повышенный уровень защиты", – сказано в решении Верховного суда.

В то же время суд признал, что прокурор не сможет опубликовать декларации президента, поскольку обязан передать их на рассмотрение большого жюри, а оно обязано засекретить данные, полученные во время слушания.

Другое принятое сегодня решение гласит, что Конгресс США не сможет в ближайшее время получить на ознакомление финансовые отчеты Трампа. Дело "Трамп против компании Mazars" отправлено на новое слушание в суд низшей инстанции, "за" также высказались семь судей Верховного суда, двое были против.

Решения Верховного суда означают, что Трамп проиграл юридическую битву за право хранить в тайне свои налоговые дела; с другой стороны, декларация и другие документы не станут достоянием общественности по крайней мере до конца года, а значит, не окажут влияния на ход избирательной кампании, анализирует CNN.

Доступ к налоговым документам Трампа пытается получить окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс – младший, занимающийся делом о возможной плате за молчание женщинам, с которыми ранее имел романтическую связь нынешний глава Белого дома. Соответствующий запрос в августе 2019 года был направлен в бухгалтерскую компанию Mazars, которая занималась финансовой отчетностью самого Трампа, его семьи и компании Trump Organization.

Одной из них является порноактриса Стефани Клиффорд, также известная как Сторми Дэниэлс. В 2018 году она рассказывала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с ним в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители американского президента эту информацию отрицали.

Юрист Трампа Майкл Коэн заявил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.

Трамп утверждал, что не знал о выплатах порноактрисе.

4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.

В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

Теги: США, налоги, декларация, Верховный Суд, Дональд Трамп, Сторми Дэниелс, Сайрус Вэнс
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