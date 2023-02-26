В США разбился самолет санитарной авиации с пятью людьми на борту, никто не выжил

На борту самолета были пилот, два медика и пациент с его родственником Фото: REMSA Health / Facebook (архив)

"Самолет Care Flight Pilatus PC-12 пропал с радаров недалеко от Дилижанса, штат Невада. Департамент пожарной охраны округа Центральный Лион подтвердил, что ни один из пяти человек на борту не выжил", – говорится в сообщении.

NBC News отметил, что в самолете находились пилот, фельдшер, медсестра, пациент и его родственник.

Причину крушения самолета санитарной авиации выясняют следователи, полеты службы временно приостановили.

Телеканал объяснил, что в день перед авиакатастрофой синоптики предупредили об осложнении погоды в Неваде, в частности речь шла о порывах ветра и сильном снегопаде.