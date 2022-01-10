В Закарпатской области разбился самолет, пилот в реанимации – ГСЧС

При посадке у самолета сдетонировал бензобак, отмечают в ГСЧС Фото: pixabay.com (архив)

"Мужчина травмировался во время полета, по адресу: Тячевский район, Нересницкая территориальная община, село Терново (в поле). Из-за аварийного приземления аэроплана взорвался бензобак. Травмированный доставлен в реанимационное отделение Тячевской ЦРБ (центральной районной больницы. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавший – житель Терново 1998 года рождения – получил ожоги третьей степени по всему телу.

Спасатели узнали об инциденте от дежурного врача ЦРБ, подразделения ГСЧС не привлекались, отметили в ведомстве.