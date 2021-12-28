"Антонов" представил свой первый военно-транспортный самолет. Фоторепортаж
Фото: ukroboronprom.com.ua
Фото: ukroboronprom.com.ua
Фото: ukroboronprom.com.ua
Государственное предприятие "Антонов" 28 декабря представило
свой первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001. Первый выпущенный самолет предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Об этом сообщает
госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов". Ан-178 – транспортный самолет на базе Ан-158 с грузоподъемностью 18 тонн. Дальность полета –
до 5,5 тыс. км, скорость – 825 км/ч, высота полета – 12 км. Стоимость самолета $40 – 70 млн. Он предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, грузов, десантирования парашютистов, медицинской эвакуации пострадавших. В "Укроборонпроме" подчеркнули, что это самолет нового поколения, созданный на базе современных мировых информационных технологий. Ан-178 презентовали в 2015 году
. В 2020-м "Антонов" впервые за годы независимости
подписал контракт на строительство трех самолетов Ан-178
для ВСУ. Теперь министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что самолетов будет гораздо больше трех. "Мы демонстрируем, что умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать", – заявил он.