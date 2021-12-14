ГП "Антонов" может построить пять самолетов Ан-158 для флота "Украинских национальных авиалиний"

Отмечается, что подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале 2022 года.

"Для "Украинских национальных авиалиний", единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по стране", – подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В "Укроборонпроме" ожидают, что контракты будут подписаны непосредственно между ГП "Антонов" и АО "Украинские национальные авиалинии".

"Ан-158 – отличный самолет на 99 кресел. Мы готовы в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов. При этом первый самолет – в течение первого года", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.