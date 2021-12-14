ГП "Антонов" может построить пять самолетов Ан-158 для флота "Украинских национальных авиалиний"

Отмечается, что подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале 2022 года.
"Для "Украинских национальных авиалиний", единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по стране", – подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В "Укроборонпроме" ожидают, что контракты будут подписаны непосредственно между ГП "Антонов" и АО "Украинские национальные авиалинии".
"Ан-158 – отличный самолет на 99 кресел. Мы готовы в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов. При этом первый самолет – в течение первого года", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
О намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года говорил президент Украины Владимир Зеленский. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он. Президент заявлял, что для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.
В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.
В Мининфраструктуры сообщали в комментарии "НВ Бизнес" 12 ноября, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом по созданию украинской национальной авиакомпании.
О создании в Украине национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines ("Украинские национальные авиалинии") Зеленский объявил 25 ноября.
1 декабря Зеленский отметил, что первый рейс национального перевозчика состоится в 2022 году, а до 2025 года будет полностью сформирован флот компании.