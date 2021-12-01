Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году – Зеленский

"Независимость должна чувствоваться везде, она должна чувствоваться в воздухе. Поэтому мы создаем украинского национального авиаперевозчика. Впервые за многие годы перевозчик сможет летать в наши новые региональные аэропорты, которые мы строим. Всего сейчас строим в 16 городах", – сказал он.
По словам главы государства, также намерены построить международный аэропорт в Закарпатской области, между Ужгородом и Мукачево, и два аэропорта "на востоке Украины, потому что Донбасс – это Украина".
"Первый рейс национального перевозчика будет в 2022 году. До 2025 года будет полностью сформирован флот компании, нашей государственной компании – не менее 20 судов, новых судов. Будут открыты регулярные рейсы как внутри [страны], так и снаружи. Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, а и по всему миру", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что "юный" перевозчик "обязательно приземлится в ЕС".
"Такие большие планы действительно окрыляют", – отметил Зеленский.
Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он. Президент заявлял, что для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.
В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.
В Мининфраструктуры сообщали в комментарии "НВ Бизнес" 12 ноября, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом по созданию украинской национальной авиакомпании.
О создании в Украине национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines ("Украинские национальные авиалинии") Зеленский объявил 25 ноября.