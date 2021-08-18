Зеленский обсудил с французами создание национального авиаперевозчика Украины

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет потребностей страны, поэтому принято решение о создании национального авиаперевозчика. Его появление должно обеспечить гражданам доступные перелеты в пределах Украины и дать толчок для развития туристического потенциала.

По словам Зеленского, проект получил поддержку международных партнеров, в частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – заявил президент.

Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний оказала влияние пандемия коронавируса.

"Я считаю, что воздушный транспорт едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности, в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал он.

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