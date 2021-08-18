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Зеленский обсудил с французами создание национального авиаперевозчика Украины

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Создание национального авиаперевозчика Зеленский инициировал в 2020 году
Создание национального авиаперевозчика Зеленский инициировал в 2020 году
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, они обсудили модели создания национального авиаперевозчика Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет потребностей страны, поэтому принято решение о создании национального авиаперевозчика. Его появление должно обеспечить гражданам доступные перелеты в пределах Украины и дать толчок для развития туристического потенциала.

По словам Зеленского, проект получил поддержку международных партнеров, в частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – заявил президент.

Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний оказала влияние пандемия коронавируса.

"Я считаю, что воздушный транспорт едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности, в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал он. 

Компания Aerogestion, основанная в 1999 году, специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Специалисты Aerogestion консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью компаний.

Контекст:

Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 22 февраля 2021 года заявил, что государственный авиаперевозчик может появитьяя в этом году.

Теги: транспорт, Украина, авиалинии, туристы, Владимир Зеленский, авиаперевозки, авиакомпания, Офис президента Украины, сотрудничество
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