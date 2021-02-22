В Украине в 2021 году может появиться государственный авиаперевозчик – Офис президента

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что государственный авиаперевозчик должен будет "решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства".

В Украине в 2021 году может появиться государственный авиаперевозчик. Об этом во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем завершить ее в этом году и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан [из других стран из-за вспышки COVID-19] и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", – сказал Тимошенко.

По его словам, работая в этом направлении, государство намерено отменить НДС на внутренние перевозки, сформировать команды топ-менеджеров и парки самолетов на условиях лизинга, а также разработать авиамаршруты.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. "Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – утверждал он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.