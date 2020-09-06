В США россиянина обвиняют в подготовке кибератаки на компанию Tesla

Россиянину Егору Крючков в США выдвинули обвинения в попытке организовать кибератаку на американское предприятие. Основатель компании Tesla Илон Маск подтвердил, что атака планировалась на его компанию.

Коллегия присяжных суда в Неваде обвинила 27-летнего россиянина Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на одну из компаний, расположенных в США. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

В обвинении отмечается, что Крючков в середине июля вступил в сговор с сотрудниками неназванной американской компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании, извлечения корпоративных данных из сети и последующего вымогательства выкупа за них.

22 августа россиянина арестовали в Лос-Анджелесе.

В минюсте не уточнили, о какой именно компании идет речь, но американские СМИ, в частности Teslarati, сообщали, что атака планировалась на компанию Илона Маска Tesla, а завербованный Крючковым сотрудник работал на Gigafactory Nevada. По данным журналистов, за участие в кибератаке сотруднику Gigafactory предлагали $500 тыс. вознаграждения, но впоследствии сумму подняли до $1 млн, которую могли выплатить либо наличными, либо биткоинами.

Вскоре сотрудник Tesla сообщил о подготовке кибератаки Федеральному бюро расследований. Он продолжал контактировать с Крючковым, но уже под руководством спецслужбы. Ему удалось узнать о предварительных кибератаках, в частности Крючков рассказал о похищении данных CWT Travel, после чего хакеры получили $4,5 млн откупа.

То, что атака планировалась на Tesla, подтвердил и Маск в Twitter.

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020



