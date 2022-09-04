В США сотрудник аэропорта угнал самолет и угрожал направить его на супермаркет

29-летний Кори Уэйн Паттерсон, который работал в аэропорту заправщиком, взлетел на полностью заправленном самолете в 5.00 по местному времени (13.00 по киевскому времени).

По словам начальника полиции Джона Куака, через 15 минут после взлета пилот позвонил в службу экстренной помощи округа и сообщил, что планирует врезаться самолетом в супермаркет Walmart (он находится в нескольких километрах от аэродрома).

После этого из супермаркета и ближайшего магазина эвакуировали людей.

Переговорщики из полиции "смогли установить контакт" с пилотом и убедить его приземлиться. Попытка сделать это в аэропорту не увенчалась успехом – он прервал попытку.

В результате Патерсон приземлился на соевом поле в 70 километрах от Тупело, самолет при этом уцелел. В общей сложности, подсчитало агентство, заправщик летал на угнанном самолете около пяти часов.

После приземления его задержали. Патерсона обвинили в хищении в особо крупных размерах и террористических угрозах, обвинения могут расширить.