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В США сотрудник аэропорта угнал самолет и угрожал направить его на супермаркет

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Самолет при посадке уцелел
Самолет при посадке уцелел
Фото: wikipedia.org (архив)

3 сентября в американском городе Тупело (штат Миссисипи) сотрудник аэропорта, который умел взлетать, но не умел приземляться, похитил небольшой двухмоторный самолет Beechcraft King Air C90A. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил Associated Press.

29-летний Кори Уэйн Паттерсон, который работал в аэропорту заправщиком, взлетел на полностью заправленном самолете в 5.00 по местному времени (13.00 по киевскому времени).

По словам начальника полиции Джона Куака, через 15 минут после взлета пилот позвонил в службу экстренной помощи округа и сообщил, что планирует врезаться самолетом в супермаркет Walmart (он находится в нескольких километрах от аэродрома).

После этого из супермаркета и ближайшего магазина эвакуировали людей.

Переговорщики из полиции "смогли установить контакт" с пилотом и убедить его приземлиться. Попытка сделать это в аэропорту не увенчалась успехом – он прервал попытку.

В результате Патерсон приземлился на соевом поле в 70 километрах от Тупело, самолет при этом уцелел. В общей сложности, подсчитало агентство, заправщик летал на угнанном самолете около пяти часов.

После приземления его задержали. Патерсона обвинили в хищении в особо крупных размерах и террористических угрозах, обвинения могут расширить.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, полиция, самолет, переговоры, аэродром, угрозы, обвинение, Миссисипи, пилот, хищение
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