В США в бассейне в отеле из-за газа пострадали 16 человек, среди них есть двухлетний ребенок

Пострадавших госпитализировали в больницы в двух городах Фото: ЕРА (архив)

В общей сложности пострадало 16 человек, часть из которых рассказали о жжении в горле.

Прибывшие на место событий спасатели открыли все двери и установили промышленный вентилятор для проветривания помещений, отель эвакуировали.

По данным начальника полиции Мэрисвилля Тони Брукса, в критическом состоянии в местную больницу отправили шесть человек, еще одного в критическом состоянии и двух "в стабильном состоянии" – доставили в больницу в городе Делавэр.

Брукс сообщил, что, согласно предварительным выводам следователей пожарной службы, в бассейне был опасный для жизни уровень угарного газа, в результате чего люди потеряли сознание.

Откуда появился газ, представители власти не уточнили.