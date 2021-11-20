В США в Диснейлендах впервые появились темнокожие Санта-Клаусы

Представитель компании Walt Disney сказал журналистам, что Санта-Клаус представлен по-разному, это отражает разнообразие сообществ.
Темнокожих Санта-Клаусов заметили в Диснейленде в Анахайме (штат Калифорния) и в парке города Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).
Американцы по-разному отреагировали на новшество. Один из пользователей написал в соцсети, что плачет от счастья после встречи с темнокожим Сантой. Другой американец отметил, что все знают, что "Санта не черный, поэтому не стоит делать черного Санту ради пиар-трюка".
"Благодаря тому, что Disney внедряет это изменение как часть своей инициативы по разнообразию и вовлечению, это позволяет мне чувствовать себя более комфортно", – сказала в комментарии CNN Виктория Уэйд, эксперт по паркам развлечений.
По ее словам, новшество позволит детям любого происхождения почувствовать себя более желанными гостями парка.
Диснейленд в Анахайме был открыт 17 июля 1955 года, он стал первым тематическим парком, где воссоздан мир мультфильмов режиссера Уолта Диснея.