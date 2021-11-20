В США в Диснейлендах впервые появились темнокожие Санта-Клаусы

Первый Диснейленд был открыт в Анахайме в 1955 году Фото: EPA

Представитель компании Walt Disney сказал журналистам, что Санта-Клаус представлен по-разному, это отражает разнообразие сообществ.

Темнокожих Санта-Клаусов заметили в Диснейленде в Анахайме (штат Калифорния) и в парке города Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).

Американцы по-разному отреагировали на новшество. Один из пользователей написал в соцсети, что плачет от счастья после встречи с темнокожим Сантой. Другой американец отметил, что все знают, что "Санта не черный, поэтому не стоит делать черного Санту ради пиар-трюка".

"Благодаря тому, что Disney внедряет это изменение как часть своей инициативы по разнообразию и вовлечению, это позволяет мне чувствовать себя более комфортно", – сказала в комментарии CNN Виктория Уэйд, эксперт по паркам развлечений.

По ее словам, новшество позволит детям любого происхождения почувствовать себя более желанными гостями парка.