В США в перестрелке убиты двое, ранены трое агентов ФБР

Двое агентов ФБР погибли, еще трое получили ранения в результате перестрелки с подозреваемым в жестоком обращении с детьми в городе Санрайз, штат Флорида.

По данным CNN, подозреваемый забаррикадировался в помещении и открыл огонь Скриншот: wsvn.com

2 февраля в США погибли два агента Федерального бюро расследований, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Инцидент произошел в городе Санрайз, штат Флорида. Сотрудники ФБР пришли к подозреваемому, чтобы исполнить постановление федерального суда об обыске в связи с делом о насильственных преступлениях в отношении детей.

Началась стрельба, в результате которой два агента ФБР, Дэниел Альфин и Лора Шварценбергер, и подозреваемый погибли, трое агентов были ранены.

ФБР не уточняет, кто начал стрелять. Ведомство отмечает, что инцидент расследуется инспекционным отделом бюро, и никакой дополнительной информации до окончания расследования не будет.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию Санрайза, подозреваемый забаррикадировался в помещении и открыл огонь. Только через три часа после начала стрельбы правоохранители смогли сообщить местным жителям о безопасности в районе инцидента.

В CNN в связи с этими событиями вспомнили смертельную перестрелку, произошедшую 35 лет назад недалеко от Майами, которая стала поворотным моментом в истории ФБР. 11 апреля 1986 года два грабителя банков, преследуемые агентами ФБР, открыли огонь из огнестрельного оружия, убив двух агентов и ранив еще пятерых, прежде чем сами были убиты.

После той перестрелки ФБР выдало специальным агентам полуавтоматические пистолеты вместо револьверов, изменило курс обучения обращению с огнестрельным оружием и начало изучение психологических последствий стрельбы.