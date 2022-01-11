В США впервые в истории человеку пересадили сердце генно-модифицированной свиньи

Пока что рано говорить о 100% успехе операции Фото: umms.org

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннетт. После операции, 10 января, он дышал самостоятельно, но все еще был подключен к аппарату искусственного кровообращения для помощи новому сердцу. Следующие несколько недель будут решающими для мужчины, так как Беннетт восстанавливается после операции, и врачи внимательно следят за тем, как работает его сердце.

Операция, о которой пока рано утверждать, что она на 100% успешна, является важным шагом в многолетнем исследовании использования органов животных для спасательных трансплантаций людям.

По словам врачей, эта трансплантация показала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

Associated Press отмечает, что сейчас существует огромная нехватка человеческих органов, пожертвованных для трансплантации, что заставляет ученых пытаться использовать органы животных. В прошлом году в США было проведено чуть более 3800 трансплантаций сердца, что является рекордным числом.