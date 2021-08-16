Во Львове ребенку сделали уникальную операцию по "библейской" технологии

В больницу мальчик попал в январе, когда 20-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге и сбил его с мамой.

"Он даже не дышал, пока мы ждали "скорую", надо было делать что-то. Я делала искусственное дыхание. Я не умела это делать, я делала два качка, один вдох – машинально", – вспоминает мама Миши Виктория Панющик.

У мальчика было множество травм – разорванное легкое, сломанные кости рук и черепа, потеря слуха и паралич лица. Почти три недели он был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда пришел в себя, то не мог дышать из-за рубца, который образовался на гортани после интубационной трубки и стягивал голосовые связки. Лечить ребенка решили львовские специалисты.

"Мы такие вещи никогда не делали, но при помощи нашего хорошего товарища профессора Ярослава Шидловского из Познани мы это сделали", – говорит заведующий ЛОР отделения больницы Охматдет Федор Юрочка.

Операцию, сделанную мальчику, врачи в шутку называют "библейской".

"Как из Адама взяли ребро и сотворили Еву, так мы взяли хрящ из ребра мальчика и через внешний разрез на шее ввели в место рубца. Просвет для дыхания существенно увеличился", – объяснил Юрочка.

Первую неделю, пока приживался хрящ, Миша был в медикаментозном сне. Сейчас после операции прошло уже почти два месяца. Мальчик хорошо говорит, подрос и набрал вес. Однако во время дыхания время от времени врачи слышат хрипы. Почему так – пытаются понять при обследовании гортани.

В конце концов медики пришли к выводу, что голосовым связкам требуется время на восстановление, поскольку они несколько месяцев вообще не работали. Результаты исследования еще передадут польском профессору, но надеются, что через несколько недель хрипы исчезнут и Миша вернется к привычной жизни.