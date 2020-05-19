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В странах ЕС тысячи тонн продуктов выбрасывают на свалки из-за COVID-19

Вскоре европейцы не будут иметь богатого выбора на полках в магазинах, а небольшие производители еды обанкротятся, считают эксперты.

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Во Франции 150 тыс. тонн высококачественного сыра отправили на свалки
Во Франции 150 тыс. тонн высококачественного сыра отправили на свалки
Скиншот: bbc.com

В странах Европы кризис коронавирусной инфекции COVID-19 ударил по пищевой промышленности и сельскому хозяйству, что может привести к продовольственному кризису и банкротству предпринимателей. Об этом сообщает BBC.

По информации телеканала, половина рыбаков в Нидерландах прекратила выходы в море, поскольку цены на рыбу – как обычную, так и экзотическую – существенно упали из-за отсутствия спроса. До пандемии солея стоила €14 за кг, а сейчас – €8. Рыбаки занимаются преимущественно ремонтом своих судов, поскольку выходить в море нерентабельно.

В Германии проблемы со сбором спаржи из-за недостатка сельскохозяйственных работников – после закрытия границ трудовые мигранты не могут прибыть на свои рабочие места. Около половины урожая в стране осталось в земле.

Во Франции 150 тыс. тонн высококачественного сыра отправили на свалки, поскольку фермеры не смогли его продать, так как люди перешли на более дешевый продукт.

В Бельгии появились "картофельные горы" с примерно 750 тыс. тонн нераспроданного картофеля, который громоздится на складах. Его должны были съесть в ресторанах или отправить на продажу за океан. Некоторые производители картофеля кормят излишками продукта бездомных.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем европейцы не будут иметь богатого выбора на полках в магазинах, а небольшие производители еды обанкротятся.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: bbc.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 мая коронавирусной инфекцией заразились 4,89 млн человек, из них 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Теги: Германия, Франция, Нидерланды, промышленность, Бельгия, продукты, кризис, работа, трудовые мигранты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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