В Таиланде нашли мертвой украинскую журналистку Фролову

Украинка Ольга Фролова, по данным телеканала "24", последние шесть лет вместе с мужем и сыном жила на острове Самуи в Таиланде. Две недели назад ушла из дома и не вернулась. В конце прошлой недели обнаружили ее тело.

В Таиланде обнаружили мертвой украинскую журналистку Ольгу Фролову, которая пропала без вести 25 мая. Об этом в Facebook сообщил ее муж Дмитрий Фролов.

"Я до последнего не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось... Отвечая на вопросы полицейских в участке, я наконец-то увидел их заинтересованность в том, чтобы разобраться, что произошло. Совсем не так, как было, когда я пришел с заявлением о пропаже", – написал он.

Фролов предположил, что его жена могла покончить с собой.

"Расследование причин смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", – заявил он.

В то же время местная полиция считает, что украинка могла быть убита, пишет издание Khao Sod. Правоохранители не называли подозреваемых, однако подчеркивали, что тело Фроловой, "очевидно, хотели спрятать".

Как сообщает издание, тело обнаружил в воскресенье местный житель недалеко от дороги в сельском районе Марет. Полиция располагает видеозаписью, на которой видно, как Фролова идет к месту, где позже ее нашли мертвой.

Сейчас проводится вскрытие, чтобы установить причины смерти украинки. Результаты будут готовы в течение двух недель.

Как сообщает телеканал "24", 32-летняя Ольга Фролова работала журналисткой в Днепре, в последние пять лет жила на острове Самуи в Таиланде. По информации ТСН, два месяца назад Фролова переехала вместе с сыном к новому партнеру, периодически навещая мужа. 25 мая женщина оставила ребенка мужу и сказала, что вскоре вернется, чтобы его забрать. Через четыре дня Дмитрий Фролов сообщил в полицию о ее исчезновении.