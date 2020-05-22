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В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному заключению за перевозку кокаина

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинка Клавдия Лопаткина, которую в 2018 году приговорили к пожизненному заключению в Малайзии, вернулась домой.

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Лопаткину приговорили в 2018 году
Лопаткину приговорили в 2018 году
Скриншот: ТСН / YouTube

13 мая в Малайзии оправдали украинку Клавдию Лопатенко, которую в 2018 году приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков. Об этом сообщил 22 мая в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений. Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 года Федеральный суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", – написал он.

По слова дипломата, защита прав украинцев за рубежом – одна из ключевых задач, которые он ставит перед коллегами в МИД.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158224541818389

Лопаткину задержали в конце декабря 2015 года. В МИД Украины рассказали, что украинка везла кокаин в коробках для шоколада, упакованный в обертки для конфет. По данным следствия, Лопаткина привезла два пластиковых пакета с 1,5 кг кокаина из Дубая (ОАЭ) в столицу Малайзии Куала-Лумпур, а затем на малайзийский остров Пенанг.

В декабре 2017 года суд оправдал украинку, но сторона обвинения обратилась в Апелляционный суд и просила для нее высшую меру наказания – смертную казнь.

В ноябре 2018 года Лопаткину приговорили к пожизненному заключению.

По законам Малайзии, украинке грозила смертная казнь. В момент задержания Лопаткина была беременна. За время пребывания под стражей она родила дочь. От смертного приговора ее спасла качественная работа украинских правоохранителей и дипломатов, отмечали в украинском МИД.

Теги: МИД Украины, наркотики, Малайзия, кокаин, приговор, Дмитрий Кулеба, украинцы, дипломаты
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