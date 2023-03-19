В Танзании от неизвестного заболевания умирают люди

Ситуацию в Кагере, который находится на границе Танзании с Руандой, Бурунди и Угандой, расследует правительственная группа медиков.

Болезнь обнаружили у семи человек, ее симптомы: лихорадка, рвота, кровотечение в различных частях тела и почечная недостаточность, отметила врач Тумаини Нагу. Она призвала людей мыть руки и сообщать о людях с похожими симптомами в ближайшие медучреждения, а также "избегать рукопожатий".

Она также попросила общественность избегать физического контакта с людьми, у которых проявляются симптомы, или прикосновения к их слюне, крови, моче или любой другой жидкости из организма пациента.

Президент Медицинской ассоциации Танзании Деусдедит Ндиланха заявил, что "на данном этапе карантин будет неэффективен, поскольку власти стремятся выявить болезнь".