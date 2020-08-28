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В Уганде молния убила 10 детей

Дети, игравшие в футбол в городе Аруа на северо-западе Уганды, пытались спрятаться от грозы, но в хижину ударил мощный электрический разряд. Из 13 человек выжили трое.

Молния ударила в здание, где прятались подростки
Молния ударила в здание, где прятались подростки
Фото: depositphotos.com

10 детей погибли от удара молнии в городе Аруа на северо-западе Уганды, информирует ВВС.

Школьники играли в футбол, но сильный дождь с грозой заставил их прервать игру и спрятаться в хижине с соломенной крышей.

Внезапно в здание ударила молния. Девять подростков в возрасте от 13 до 15 лет погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

Трое выжили, они проходят лечение.

В ряде регионов Уганды идут сильные ливни с грозами.

Это крупнейший инцидент после того, как в 2011 году в одной из школ от попадания молнии погибло 18 детей.

Теги: ливни, дети, гроза, молния, Уганда
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