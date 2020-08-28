В Уганде молния убила 10 детей

10 детей погибли от удара молнии в городе Аруа на северо-западе Уганды, информирует ВВС.
Школьники играли в футбол, но сильный дождь с грозой заставил их прервать игру и спрятаться в хижине с соломенной крышей.
Внезапно в здание ударила молния. Девять подростков в возрасте от 13 до 15 лет погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.
Трое выжили, они проходят лечение.
В ряде регионов Уганды идут сильные ливни с грозами.
Это крупнейший инцидент после того, как в 2011 году в одной из школ от попадания молнии погибло 18 детей.