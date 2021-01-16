В Вашингтоне возле пунктов вакцинации от COVID-19 будут бесплатно раздавать марихуану

В организации DC Marijuana Justice заявили, что во время акции по бесплатной раздаче марихуаны в Вашингтоне планируют рассказывать людям о лечебных свойствах медицинского каннабиса.

В США будут делиться коноплей, выращенной без пестицидов и синтетических удобрений Фото: dcmj.org

В Вашингтоне (США) возле пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 активисты будут бесплатно раздавать людям марихуану. Об этом 11 января сообщили в организации DC Marijuana Justice.

"Мы ищем пути безопасного празднования окончания пандемии, и мы знаем, что ничто так не сближает людей, как конопля", – заявил соучредитель DC Marijuana Justice Николас Шиллер.

В организации отмечают, что "каннабис следует потреблять безопасно и ответственно". Однако пандемия негативно на это повлияла, так как многие используют выращенный дома каннабис.

"Достаточное количество вакцинации взрослых от коронавируса – время праздновать не только окончание пандемии, но и начало конца запрета на каннабис в США", – говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что будут делиться коноплей, выращенной без пестицидов и синтетических удобрений. Активисты будут раздавать людям зерна местного сорта конопли, который назвали именем бывшего члена местного совета округа Колумбия Дэвида Гросса, который активно выступал за легализацию марихуаны.

В DC Marijuana Justice планируют не только раздавать марихуану, но и рассказывать людям о лечебных свойствах медицинского каннабиса.

"Если вы верите науке, которая поддерживает медицинский каннабис, вы должны верить и в эффективность вакцины, и наоборот", – отметил соучредитель DC Marijuana Justice Адам Эйдингер.

В декабре 2020 года комиссия по наркотическим средствам ООН исключила каннабис, используемый в медицинских целях, из категории самых опасных наркотиков в мире. В состав этой комиссии входят 53 государства. До принятия решения ее члены рассмотрели рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реклассификации каннабиса и его производных.