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В Великобритании не учли почти 16 тыс. случаев COVID-19 из-за проблем с Excel

Программа Microsoft Excel имеет ограничения по количеству строк, из-за этого в электронных таблицах, которые ведет Национальная служба здравоохранения Великобритании, не хватило места для информации о положительных результатах тестов.

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Результаты тестов на COVID-19 не вовремя поступали в британскую базу данных
Результаты тестов на COVID-19 не вовремя поступали в британскую базу данных
Фото: ЕРА

Национальная служба здравоохранения Великобритании "потеряла" 15 841 положительный тест на COVID-19 из-за особенностей Microsoft Excel, об этом 5 октября сообщило издание The Guardian.

Из-за этого более 50 тыс. человек могли не знать, что являются контактными лицами и вовремя не получили от властей указаний о самоизоляции, пишет издание.

Причина потери данных заключается в том, что министерство ведет учет в виде электронных таблиц Excel, а некоторые лаборатории передавали сведения в виде файлов CSV. Файлы Microsoft Excel могут иметь длину только 1 048 576 строк. Когда открывается файл CSV, длина которого превышает указанный, нижние строки обрезаются и больше не отображаются, пояснили в The Guardian.

В Национальной службе здравоохранения признали, что ошибка была замечена не сразу, почти 16 тыс. положительных тестов за период с 25 сентября по 2 октября внесли в базу данных с опозданием. При этом сами инфицированные получали результаты своих тестов вовремя, уверяет пресс-служба ведомства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала эпидемии заболело 518 тыс. человек (12-е место в мире), скончалось почти 42,5 тыс. (пятое место в мире).

Теги: Microsoft, Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
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