В Венгрии раскритиковали приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

"Приглашение министра иностранных дел Украины [Дмитрия Кулебы] нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но в духе конструктивности мы примем участие во встрече", – заявил он.

Сийярто подчеркнул, что НАТО "не является частью войны, происходящей у нашего соседа", и что нужно сделать все, чтобы "не допустить формирования прямого конфликта НАТО – Россия".