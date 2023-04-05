В Венгрии раскритиковали приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

"Приглашение министра иностранных дел Украины [Дмитрия Кулебы] нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но в духе конструктивности мы примем участие во встрече", – заявил он.
Сийярто подчеркнул, что НАТО "не является частью войны, происходящей у нашего соседа", и что нужно сделать все, чтобы "не допустить формирования прямого конфликта НАТО – Россия".
Спикер МИД Украины Олег Николенко 3 апреля сообщал, что 3–4 апреля Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина – НАТО.
По итогам заседания Кулеба заявил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО, так как это единственный путь гарантирования евроатлантической безопасности.