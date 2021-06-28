В Японии грузовик наехал на группу школьников, есть погибшие

По информации агентства, пятерых учеников начальной школы, которые возвращались домой с занятий, сбил грузовик.
Двое детей погибли сразу, еще трое были живы, но находились в бессознательном состоянии.
В полиции отмечают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели рассказали, что четверо учеников были в возрасте от шести до 10 лет, возраст пятого выяснили не сразу, пишет Kyodo News.
Japan Times сообщает, что водителем грузовика был 60-летний мужчина. Его задержали.
В ходе ДТП он свернул влево и сбил также столб, уточняет агентство.
* * 2 * 3 * https://t.co/RHx6tJFHp9— * (@kyodo_official) June 28, 2021