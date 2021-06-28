В Японии грузовик наехал на группу школьников, есть погибшие

По информации агентства, пятерых учеников начальной школы, которые возвращались домой с занятий, сбил грузовик.

Двое детей погибли сразу, еще трое были живы, но находились в бессознательном состоянии.

В полиции отмечают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели рассказали, что четверо учеников были в возрасте от шести до 10 лет, возраст пятого выяснили не сразу, пишет Kyodo News.

Japan Times сообщает, что водителем грузовика был 60-летний мужчина. Его задержали.

В ходе ДТП он свернул влево и сбил также столб, уточняет агентство.