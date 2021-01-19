В Индии грузовик наехал на спящих людей, погибли по меньшей мере 15 человек

На спящих возле дороги людей грузовик в Индии наехал после столкновения с трактором.

На рассвете 19 января по местному времени в штате Гуджарат на западе Индии грузовик наехал на людей, которые спали на обочине дороги. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Newsd.in.

ДТП случилось возле села Косамба в пригороде города Сурат.

12 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Всего было госпитализировано восемь человек.

Погибшие и пострадавшие – рабочие, которые направлялись на заработки.

Oneindia Gujarati пишет, что на людей грузовик с сахарным тростником наехал после столкновения с трактором.