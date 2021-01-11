В России грузовик врезался в колонну военных автобусов, четверо погибших

Четыре человека погибли и более 40 пострадали в масштабном ДТП с участием военных автобусов в РФ.

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием самосвала и военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба минобороны РФ, которая обеспечивает штаб транспортом, врезался самосвал. Автобусы стояли на обочине, когда в них въехала попутная фура. Колонна остановилась из-за поломки, а грузовик не успел затормозить и въехал в автобусы.

Представитель экстренных служб региона сообщил "РИА Новости", что в результате ДТП четыре человека погибли, 41 пострадал, 21 госпитализирован.

В обстоятельствах аварии разбираются военная прокуратура, полиция, ГИБДД и Следственный комитет.

Издание Mash сообщает, что 26-летний водитель самосвала Иван Гавриков в порядке, сейчас с ним общаются следователи. По данным издания, водитель и ранее превышал скорость, а за пару часов до аварии постил в соцсетях шутки про другую аварию, которую заметил на дороге.