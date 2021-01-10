"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи". Кадыров прокомментировал блокировку президента США в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что блокировка аккаунтов президента США в социальных сетях является проявлением высшей справедливости.

Аккаунты Instagram, в которых регулярно появлялась информация о Кадырове, были заблокированы в мае 2020 Фото: EPA

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что если бы президент США Дональд Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, его бы не заблокировали в социальных сетях. Об этом Кадыров написал 8 января в Telegram.

"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", – написал глава Чечни.

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский после публикации Кадырова написал 10 января в Facebook: "Кто знает: запрещают ли теперь каноны ислама изображения [основателя Facebook] Марка Цукерберга?" Ходорковский также выставил ссылку на пост главы Чечни.

Кадырова США внесли в "список Магнитского" в 2017 году. В американском минфине заявляли, что он несет ответственность за убийства без суда, пытки и другие грубые нарушения прав человека в регионе.

Аккаунты Instagram, в которых регулярно появлялась информация о Кадырове, были заблокированы в мае 2020 года из-за санкций США. В Чечне утверждали, что ни одна страница не принадлежала лично Кадырову.

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.