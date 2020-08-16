На трассе Киев – Чоп перевернулся грузовик, полностью заблокировав движение

Водитель грузовика, который перевернулся на трассе Киев – Чоп, находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

ДТП случилось примерно в 1.20 16 августа между населенными пунктами Сколе и Коростив Фото: depositphotos.com

В ночью в воскресенье, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев – Чоп. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации в Facebook.

Происшествие случилось примерно в 1.20 между населенными пунктами Сколе и Коростив. Грузовой автомобиль, которым управлял житель Закарпатской области, перевернулся.

В результате аварии водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и порезом руки госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Из-за аварии был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев – Чоп на 657-м километре. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница – Турка. С 4.00 также было организовано реверсивное движение между городом Сколе и селом Коростив.