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В Японии приняли первые меры по борьбе с одиночеством, так как на фоне пандемии в стране увеличилось количество самоубийств

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Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире
Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире
Фото: depositphotos.com

Правительство Японии 28 декабря приняло первоочередные меры по оказанию помощи людям, страдающим от одиночества и изоляции. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Чиновники решили создать круглосуточные "горячие линии" для консультаций, которые можно получить по телефону и в социальных сетях.

Кроме того, власти решили теснее сотрудничать с общественными организациями, которые помогают предотвращать самоубийства. В стране хотят создать платформу, с помощью которой общественные организации могли бы сотрудничать друг с другом.

Как отмечает The Japan Times, проблема одиночества и социальной изоляции в стране обострилась на фоне пандемии COVID-19. Как результат, в стране увеличилось количество самоубийств.

Контекст:

Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016 году уровень смертности от самоубийств в этой стране составлял 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Корее в регионе Западной части Тихого океана и почти в три раза превышая средний годовой показатель в мире, отмечал CNN. Однако в течение последних 10 лет количество таких случаев начало снижаться и в 2019-м достигло исторического минимума – 19 959 смертей за год, сообщал The Japan Times.

Проблема с самоубийствами обострилась в 2020 году на фоне пандемии. В частности, в октябре прошлого года в Японии с собой покончило больше людей, чем умерло от COVID-19 за год. При этом количество самоубийств среди мужчин выросло на 10%, а среди женщин – на 72%.

Глобальное исследование международной организации CARE показало, что во время пандемии женщины больше сталкиваются с проблемой потери работы (55% против 34% мужчин), а также большее количество женщин сообщило о проблемах с психическим здоровьем (27% против 10% мужчин). Это могло повлиять и на статистику самоубийств в Японии.

Для решения проблемы с ростом самоубийств в феврале 2021 года в Японии поручили министру по вопросам рождаемости Тетсуши Сакамото заняться программой по борьбе с одиночеством и изоляцией. После этого СМИ образно назвали его "министром одиночества".

В октябре 2021 года японское издание Asahi сообщило, что за 2020 год в стране 415 учащихся средних школ покончило с собой. Это рекордный показатель с 1974 года, когда власти начали вести соответствующую статистику.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Япония, самоубийство, пандемия
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