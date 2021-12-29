В Японии приняли первые меры по борьбе с одиночеством, так как на фоне пандемии в стране увеличилось количество самоубийств

Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире Фото: depositphotos.com

Чиновники решили создать круглосуточные "горячие линии" для консультаций, которые можно получить по телефону и в социальных сетях.

Кроме того, власти решили теснее сотрудничать с общественными организациями, которые помогают предотвращать самоубийства. В стране хотят создать платформу, с помощью которой общественные организации могли бы сотрудничать друг с другом.

Как отмечает The Japan Times, проблема одиночества и социальной изоляции в стране обострилась на фоне пандемии COVID-19. Как результат, в стране увеличилось количество самоубийств.