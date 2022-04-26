В Японии умерла старейшая жительница планеты, ей было 119 лет

Женщина жила в доме престарелых в префектуре Фукуока на западе Японии. 119 лет ей исполнилось 2 января.

Родственники Танаки говорили, что женщина мечтала дожить до 120 лет.

Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая жительница Земли в марте 2019 года, когда ей было 116 лет. В возрасте 117 лет и 261 день она также достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо жил в Японии.

Танака родилась в 1903 году, она была седьмым ребенком в семье с девятью детьми.

По данным геронтологов, которые отслеживают долгожителей во всем мире, после смерти Танаки самым старым человеком планеты стала 118-летняя Люсиль Рэндон из Франции.