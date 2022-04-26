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В Японии умерла старейшая жительница планеты, ей было 119 лет

119 лет Танаке исполнилось в начале января
119 лет Танаке исполнилось в начале января
Скриншот: Inside Edition / YouTube

В Японии в возрасте 119 лет скончалась старейшая жительница планеты Земля Кане Танака. Это произошло еще 19 апреля, но известно об этом стало только 25 апреля, сообщает Kyodo News со ссылкой на местных чиновников.

Женщина жила в доме престарелых в префектуре Фукуока на западе Японии. 119 лет ей исполнилось 2 января.

Родственники Танаки говорили, что женщина мечтала дожить до 120 лет.

Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая жительница Земли в марте 2019 года, когда ей было 116 лет. В возрасте 117 лет и 261 день она также достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо жил в Японии.

Танака родилась в 1903 году, она была седьмым ребенком в семье с девятью детьми.

По данным геронтологов, которые отслеживают долгожителей во всем мире, после смерти Танаки самым старым человеком планеты стала 118-летняя Люсиль Рэндон из Франции.

Теги: Франция, смерть, Япония, долгожитель, женщины, Фукуока
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