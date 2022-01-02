В Японии старейшей жительнице планеты исполнилось 119 лет

Свой день рождения женщина встретила в доме престарелых в префектуре Фукуока на западе страны. С персоналом учреждения Танака общается с помощью жестов.

Ее ближайшая цель, пишет агентство со ссылкой на родственников, – дожить до 120 лет. Женщина любит шоколад и газированные напитки и решает головоломки с числами.

Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая жительница Земли в марте 2019 года, когда ей было 116 лет. В возрасте 117 лет и 261 день она также достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо жил в Японии.

Танака родилась в 1903 году, она была седьмым ребенком в семье с девятью детьми.