В Южной Корее американская бронемашина столкнулась с легковым автомобилем, четверо погибших

Бронетранспортер снес внедорожник на трассе недалеко от военного полигона к северу от Сеула. Водитель и трое пассажиров легковой машины скончались от травм, один американский военнослужащий получил повреждения.

Трасса, на которой произошла авария, часто используется бронетехникой США Фото: ЕРА

Четверо граждан Южной Кореи погибли после того, как их автомобиль вечером 30 августа врезался в бронемашину армии США вблизи Почхона – города, расположенного к северу от Сеула. Об этом со ссылкой на полицию сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Две семейные пары направлялись домой с отдыха, когда недалеко от военного полигона произошло столкновение. Водитель и трое пассажиров были доставлены в ближайшую больницу и получили неотложную помощь, включая искусственное дыхание, но их травмы оказались смертельными.

Один американский солдат получил легкое повреждение и был госпитализирован.

На фото с места аварии видно, что двигатель внедорожника полностью разбит, а гусеницы бронемашины помяты с правой стороны.

По словам полицейских, американские солдаты на бронетранспортерах направлялись на базу после учений. Трасса, на которой произошла авария, часто используется бронетехникой союзных сил.

В Южной Корее находится около 28 тыс. американских военнослужащих.