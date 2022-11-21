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В Южной Корее разбился истребитель. После этого посадили все самолеты, кроме разведывательных и спасательных

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Разбившийся самолет является аналогом американского F-16 (на фото)
Разбившийся самолет является аналогом американского F-16 (на фото)
Фото: wikipedia.org

20 ноября в Южной Корее недалеко от авиабазы Кванджу на восток от Сеула потерпел крушение южнокорейский истребитель KF-16C (произведенный по лицензии американский F-16). Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы (ВВС) страны сообщает Yonhap.

По данным военных, инцидент произошел после того, как в воздухе у самолета 19-го истребительного авиаполка возникла проблема с двигателем.

Пилот катапультировался в гористой местности, его уже нашли и доставили в медцентр ВВС.

На земле пострадавших в результате падения истребителя нет.

Причины крушения будет расследовать специальная группа экспертов. Тем временем ВВС Южной Кореи "приземлили" все свои самолеты, кроме разведывательных и аварийно-спасательных.

KF-16 не будут летать до установления причин крушения, заявили местные власти.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Южная Корея, авария, самолет, крушение, истребители, пилот
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