В Южной Корее разбился истребитель. После этого посадили все самолеты, кроме разведывательных и спасательных

По данным военных, инцидент произошел после того, как в воздухе у самолета 19-го истребительного авиаполка возникла проблема с двигателем.
Пилот катапультировался в гористой местности, его уже нашли и доставили в медцентр ВВС.
На земле пострадавших в результате падения истребителя нет.
Причины крушения будет расследовать специальная группа экспертов. Тем временем ВВС Южной Кореи "приземлили" все свои самолеты, кроме разведывательных и аварийно-спасательных.
KF-16 не будут летать до установления причин крушения, заявили местные власти.