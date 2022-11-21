В Южной Корее разбился истребитель. После этого посадили все самолеты, кроме разведывательных и спасательных

По данным военных, инцидент произошел после того, как в воздухе у самолета 19-го истребительного авиаполка возникла проблема с двигателем.

Пилот катапультировался в гористой местности, его уже нашли и доставили в медцентр ВВС.

На земле пострадавших в результате падения истребителя нет.

Причины крушения будет расследовать специальная группа экспертов. Тем временем ВВС Южной Кореи "приземлили" все свои самолеты, кроме разведывательных и аварийно-спасательных.

KF-16 не будут летать до установления причин крушения, заявили местные власти.