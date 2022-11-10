В Южной Корее разгорелся скандал из-за подаренных главой КНДР собак

В 2018 году после мирного саммита двух Корей Мун Чжэ Ину (на фото) получил пару собак породы пунсан от президента КНДР Фото: EPA

В 2018 году после мирного саммита двух Корей лидер КНДР подарил тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару собак корейской породы пунсан.

Собаки официально считаются государственной собственностью, но Мун Чжэ Ин забрал пару и одного из их семи щенят домой после того, как покинул свой пост. Этот шаг стал возможен благодаря изменению закона в марте, которое разрешило распоряжаться президентскими подарками за пределами президентского архива, если они были животными или растениями.

Однако 7 ноября 2022 года офис экс-президента заявил, что больше не может заботиться о трех собаках, потому что нынешнее правительство президента Юн Сок Йоля отказывается покрывать расходы на корм для животных и ветеринарную помощь. Министерство внутренних дел и безопасности заявило, что собаки были возвращены правительству 8 ноября и что родительские собаки, первоначально присланные Ким Чен Ыном, проходят обследование в ветеринарной больнице в городе Тэгу.

Мун Чжэ Ин обвинил офис нынешнего президента в "необъяснимой" блокировке предложения министерства о выделении государственных средств на уход за животным.

В министерстве внутренних дел и безопасности подтвердили, что разработали бюджетный план для предоставления ежемесячных субсидий в размере 2,5 млн вон ($1810), в том числе 500 тыс. вон ($360) на корм для собак и ветеринарную помощь и 2 млн вон ($1450) на наем рабочих для ухода за ними. Но министерство заявило, что планы были отложены на несколько месяцев из-за неуказанных "противоположных мнений" внутри их ведомства и министерства государственного законодательства.

Ссора двух президентов из-за собак вызвала критику в сети: пользователи сетовали на то, что с животными обращаются только как с собственностью, отмечает Associated Press.