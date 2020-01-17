Ведущий телеканала "Россия 24" назвал "перебором" семиминутный сюжет о Путине

Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов считает, что для сюжета о президенте РФ Владимире Путине достаточно хронометража в две минуты.

Борисов работает на телеканале "Россия 24" с 2006 года Скриншот: Регион Тюмень / YouTube

17 января ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов заявил журналистам в российском Кургане, что семиминутный сюжет о президенте РФ Владимире Путине – это "перебор", сообщает российское агентство Znak.

По словам телеведущего, для материала о главе Кремля хватило бы и двухминутного сюжета.

"Когда я учился на журфаке, нас учили, что любую историю в новостях можно раскрыть за полторы минуты", – подчеркнул Борисов.

Он также назвал проявлением цензуры отсутствие в российском телеэфире новостей о митингах в Москве.

Борисов работает на телеканале "Россия 24" с 2006 года. В 2004-м он окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.