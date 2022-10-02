ГОРДОН
 
 
МИР

Венесуэла и США обменяли семерых заключенных американцев на двух родственников Мадуро – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О возвращении американцев объявил президент США
О возвращении американцев объявил президент США
Фото: ЕРА

1 октября в США вернулись семь американцев, которые содержались в тюрьмах в Венесуэле, объявил президент США Джо Байден. Его заявление размещено на сайте Белого дома.

"После нескольких лет незаконного задержания в Венесуэле мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана", – говорится в нем.

Байден поблагодарил за "усердную работу" американских госслужащих.

Associated Press, ссылаясь на три источника в Венесуэле, пишет, что американцев передали властям США на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины.

Агентство выяснило, что захваченных в 2017 году в Венесуэле пятерых сотрудников хьюстонской компании Citgo и еще двух американцев, задержанных в 2020-м и 2022 году, освободили в обмен на помилование в США  родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Речь идет о двух племянниках жены Мадуро Силии Флорес, которых Управление по борьбе с наркотиками задержало на Гаити в 2015 году, в 2016 году в Нью-Йорке их отправили в тюрьму.

Под стражей в Венесуэле остается еще по меньшей мере четыре американца, отмечает Associated Press.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, тюрьма, наркотики, Венесуэла, заключенные, Николас Мадуро, Гаити, задержание, президент, помилование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (232665)
2
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (79322)
3
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (56458)
4
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (29411)
5
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом (28146)
6
Муж Мозговой показал свое счастье (27021)
7
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (26001)
8
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (22500)
 
 
 
 