Венесуэла и США обменяли семерых заключенных американцев на двух родственников Мадуро – СМИ

"После нескольких лет незаконного задержания в Венесуэле мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана", – говорится в нем.

Байден поблагодарил за "усердную работу" американских госслужащих.

Associated Press, ссылаясь на три источника в Венесуэле, пишет, что американцев передали властям США на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины.

Агентство выяснило, что захваченных в 2017 году в Венесуэле пятерых сотрудников хьюстонской компании Citgo и еще двух американцев, задержанных в 2020-м и 2022 году, освободили в обмен на помилование в США родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Речь идет о двух племянниках жены Мадуро Силии Флорес, которых Управление по борьбе с наркотиками задержало на Гаити в 2015 году, в 2016 году в Нью-Йорке их отправили в тюрьму.

Под стражей в Венесуэле остается еще по меньшей мере четыре американца, отмечает Associated Press.