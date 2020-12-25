Владеющая киностудией Metro-Goldwyn-Mayer компания MGM Holdings рассматривает возможность продажи

Источники компании MGM Holdings сообщают, что она начала формальный процесс продажи. Рыночная стоимость компании составляет около $5,5 млрд, пишут издания The Wall Street Journal и Reuters.

Кинокомпания MGM Holdings, которая владеет студией Metro-Goldwyn-Mayer, рассматривает возможность продажи. Об этом 21 декабря написало издание The Wall Street Journal, позже эту информацию подтвердил источник Reuters.

По данным источников, компания MGM связалась к инвестиционными банками Morgan Stanley и LionTree LLC и начала формальный процесс продажи. По некоторым данным, рыночная стоимость компании составляет около $5,5 млрд.

В последние несколько лет MGM уже пыталась продать компанию, но не смогла договориться с покупателями о цене. В частности, в 2018 году холдинг вел переговоры с компанией Apple, пишет WSJ.

В MGM Holdings отказались комментировать сообщения о продаже.

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году. Ей принадлежат права на такие франшизы, как "Терминатор", "Джеймс Бонд", "Хоббит" и многие другие классические киноленты.