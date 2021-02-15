Власти Чехии продлили действие чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19

На внеочередном заседании правительство Чехии решило продлить действие связанного с COVID-19 чрезвычайного положения еще на 14 дней.

В Чехии больше 1 млн зарегистрированных инфицирований Фото: ЕРА

14 февраля власти Чехии продлили чрезвычайное положение, введенное в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал правительственный сайт.

Решение было принято на внеочередном заседании, оно вступило в силу 15 февраля в 0.00 и продлится до 28 февраля. Действие предыдущего периода чрезвычайного положения завершилось в полночь 14 февраля.

Просьбу объявить новое чрезвычайное положение направили правительству страны представители местных властей.

Во время нового периода чрезвычайного положения в Чехии будут действовать почти идентичные предыдущему периоду ограничительные меры. Правительство, например, решило отменить ограничения на часы работы государственных и административных органов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Чехии максимальный уровень эпидемической угрозы действует с 27 декабря.

По состоянию на 15 февраля 2021 года в Чехии зарегистрировано более 1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 18 тыс. пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.