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Внебрачная дочь короля Бельгии через суд добилась права называться принцессой

Внебрачная дочь короля Бельгии Альберта II Дельфина Боэль теперь станет Дельфиной Саксен-Кобург-Готской, принцессой Бельгии.

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Боэль подала в суд в 2013 году
Боэль подала в суд в 2013 году
Фото: EPA

Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II, 52-летняя Дельфина Боэль получила право быть признанной принцессой. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Брюсселя 1 октября, сообщает газета Het Nieuwsblad со ссылкой на адвокатов Боэль.

Боэль теперь станет Дельфиной Саксен-Кобург-Готской, принцессой Бельгии. Ее будут называть "ее королевское высочество".

Двое ее детей, Жозефина и Оскар, также будут признаны принцем и принцессой Бельгии.

Как пишет The Guardian со ссылкой на адвокатов, Боэль заявила, что очень довольна решением суда и тем, что теперь с ней будут обращаться, как и с другими детьми Альберта II, включая нынешнего короля Бельгии Филиппа I.

О наличии у короля внебрачной дочери общественность узнала из неофициальной биографии королевы Паулы, супруги короля Альберта II, опубликованной журналистом Марио Даннилсом. Король опроверг слухи, заявив, что у него нет внебрачных детей.

Обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства Боэль решилась в 2013 году, когда Альберт II после отречения от престола лишился юридической неприкосновенности. Под угрозой штрафа €5 тыс. за каждый день просрочки экс-монарх в мае 2019 года вынужден был пройти тест ДНК, результаты которого оставались засекреченными до конца года. Точку в судебных разбирательствах поставил Кассационный суд Бельгии, обязав экс-короля признать Боэль своей дочерью.

27 января 2020 года Альберт II признал художницу Боэль своей биологической дочерью.

Теги: Бельгия, монархия, суд
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