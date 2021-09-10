Во Франции провели в последний путь Бельмондо. Прощались с ним под музыку из фильма "Профессионал". Видео

Церемония началась с речи внука актера Виктора Бельмондо и панегирика президента Франции Эммануэля Макрона. После этого гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai (главная тема сериала "Профессионал", где сыграл актер). Композицию исполнил оркестр Республиканской гвардии.

L'Obs пишет, что попрощаться с великим актером пришли многие французские звезды: Патрик Брюэль, Жиль Леллуш, Гийом Кане, Марион Котийяр, Боб Синклер, Тьерри Фремо и другие. Видео церемонии опубликовал Médias France в YouTube.

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Видео: Médias France / YouTube