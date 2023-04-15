Во время обострения в Судане в столичном аэропорту был украинский экипаж. Сейчас он в безопасном месте – МИД

SkyUp сообщил о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана Фото: SkyUp Airlines / Facebook

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. В настоящее время они находятся в безопасном месте. О них заботится украинский почетный консул в Судане", – сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp сообщила о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В то же время отмечается, что все сотрудники компании, находящиеся в Судане, в безопасности.

"36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", – указывается в сообщении.