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Во время обострения в Судане в столичном аэропорту был украинский экипаж. Сейчас он в безопасном месте – МИД

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SkyUp сообщил о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана
SkyUp сообщил о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана
Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума (Судан) находились члены украинского авиационного экипажа, однако их не брали в заложники, как сообщали СМИ. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. В настоящее время они находятся в безопасном месте. О них заботится украинский почетный консул в Судане", – сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp сообщила о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов, находящихся в аэропорту столицы Судана Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В то же время отмечается, что все сотрудники компании, находящиеся в Судане, в безопасности.

"36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/pfbid0qMS1qTozWUMTC35hDCSJeoM7pH1ihzu95oDW48FGg1thzZhJww5PKfvzppR4Kwnyl

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме "в явной попытке государственного переворота". Военные опровергают эту информацию, заявляя, что "сопротивляются".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, самолет, заложники, Судан, самолеты, Олег Николенко, SkyUp, экипаж
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