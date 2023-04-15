В Судане происходит вооруженный конфликт между военными, МИД Украины призвал украинцев сидеть дома

Агентство пишет, что RSF объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме "в явной попытке государственного переворота".

Военные опровергают эту информацию, заявляя, что "сопротивляются".

Силы быстрого реагирования утверждают, что первой напала армия.

Sudan News публикует в Twitter видео из Судана, в том числе с видом на аэропорт, где горят самолеты.

"Были поражены два гражданских самолета, принадлежащих авиакомпании из Саудовской Аравии и Sun Air из Судана", – говорится в сообщении.

Суданская армия заявила, что ее военно-воздушные силы атакуют связанные с RSF объекты, сообщает BBC.

Известно как минимум о трех погибших.

В связи с накалившейся обстановкой в Судане Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам.

"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания", – сказано в комментарии.

Свои данные украинцев призвали сообщить в посольство Украины в Египте или в почетное консульство Украины в Хартуме.