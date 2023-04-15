В Судане происходит вооруженный конфликт между военными, МИД Украины призвал украинцев сидеть дома

Агентство пишет, что RSF объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме "в явной попытке государственного переворота".
Военные опровергают эту информацию, заявляя, что "сопротивляются".
Силы быстрого реагирования утверждают, что первой напала армия.
Sudan News публикует в Twitter видео из Судана, в том числе с видом на аэропорт, где горят самолеты.
"Были поражены два гражданских самолета, принадлежащих авиакомпании из Саудовской Аравии и Sun Air из Судана", – говорится в сообщении.
* * * * * * * * * * * * * * * " * * " * .# * pic.twitter.com/L6l44lRMuY— Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023
Суданская армия заявила, что ее военно-воздушные силы атакуют связанные с RSF объекты, сообщает BBC.
Известно как минимум о трех погибших.
В связи с накалившейся обстановкой в Судане Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам.
"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания", – сказано в комментарии.
Свои данные украинцев призвали сообщить в посольство Украины в Египте или в почетное консульство Украины в Хартуме.
С 1983 года Суданом управлял президент Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.
В сентябре 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.
В октябре председатель Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры страны, так и переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали, семеро погибли. Задержали членов правительства.
21 ноября Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об освобождении задержанного Хамдука и других политических заключенных, премьер-министр был восстановлен в должности. В январе 2023 года Хамдук подал в отставку.