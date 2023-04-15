ГОРДОН
 
 
МИР

В Судане происходит вооруженный конфликт между военными, МИД Украины призвал украинцев сидеть дома

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Противоборствующие стороны используют авиацию
Противоборствующие стороны используют авиацию
Скриншот: Sudan News / Twitter

В Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF), сообщает 15 апреля Reuters.

Агентство пишет, что RSF объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме "в явной попытке государственного переворота".

Военные опровергают эту информацию, заявляя, что "сопротивляются".

Силы быстрого реагирования утверждают, что первой напала армия.

Sudan News публикует в Twitter видео из Судана, в том числе с видом на аэропорт, где горят самолеты.

"Были поражены два гражданских самолета, принадлежащих авиакомпании из Саудовской Аравии и Sun Air из Судана", – говорится в сообщении.

Суданская армия заявила, что ее военно-воздушные силы атакуют связанные с RSF объекты, сообщает BBC.

Известно как минимум о трех погибших.

В связи с накалившейся обстановкой в Судане Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации украинцам.

"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания", – сказано в комментарии.

Свои данные украинцев призвали сообщить в посольство Украины в Египте или в почетное консульство Украины в Хартуме.

Контекст:

С 1983 года Суданом управлял президент Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

В сентябре 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

В октябре председатель Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры страны, так и переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали, семеро погибли. Задержали членов правительства.

21 ноября Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об освобождении задержанного Хамдука и других политических заключенных, премьер-министр был восстановлен в должности. В январе 2023 года Хамдук подал в отставку.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, аэропорт, BBC, Судан, украинцы, консульство Украины, конфликт, посольство Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (280125)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (144359)
3
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (86546)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (74884)
5
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (65829)
6
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (60806)
7
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (60228)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (56189)
 
 
 
 