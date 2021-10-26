Военный переворот в Судане. Члены правительства арестованы, на улицах массовые протесты, есть погибшие и раненые

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры страны, так и правительства. Он пообещал, что Судан останется верен международным соглашениям и через некоторое время страна вернется к гражданскому правлению.
В связи с военным переворотом на улицы столицы страны Хартума вышли протестующие. Политические партии и профсоюзы также призвали к протестам, ожидается, что число демонстрантов увеличится.
В результате столкновений протестующих с военными от огнестрельных ранений погибли семь человек, не менее 140 пострадали, сообщает Reuters.
Дороги в столице Судана перекрыты, магазины закрыты, телефоны отключены, в мечетях призывают к всеобщей забастовке.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс после захвата власти военными в Судане заявил, что США приостанавливают финансовую помощь этой стране, сообщает Аl Jazeera.
"Переходное правительство под руководством гражданских лиц должно быть немедленно восстановлено и должно отражать волю народа", – сказал он.
AFP сообщает, что политические разногласия в Судане и борьба за власть начались после свержения в 2019 году президента Омара аль-Башира. С августа прошлого года страной управляет гражданско-военная администрация.
Осложнили ситуацию кризис на востоке страны, тотальный дефицит товаров, непопулярные экономические решения правительства, а также нереализованные государственные реформы, информирует RFI.
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей.
С 1983 года Суданом управлял аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.
Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.
21 сентября 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.