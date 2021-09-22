В Судане группа военных пыталась совершить переворот

После попытки переворота в Судане арестовали около 40 офицеров, сообщил CNN Фото: ЕРА (архив)

Более 20 офицеров во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии. После этого они попытались захватить офисы нескольких государственных СМИ, в том числе радио в Омдурмане, втором по величине городе Судана.

Руководители переворота планировали арестовать членов Суверенного совета Судана. Они перекрыли танками дорогу к старому мосту в Омдурмане, рассказали собеседники телеканала.

По информации Al Jazeera, министр информации Судана Хамза Балул заявил, что ситуацию удалось взять под контроль. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

Один из высокопоставленных источников CNN в правительстве Судана сообщил об аресте около 40 офицеров.